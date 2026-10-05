La apertura del Mercado Ambulante los sábados gusta a los vendedores

La prueba piloto para valorar el impacto de la instalación del Mercado Ambulante en sábado comenzará después de las Fiestas del Pilar. Tal y como anunció este domingo la alcaldesa a los propios vendedores en el Parking Sur, los sábados elegidos son el 24 y 31 de octubre y el 7 y 14 de noviembre.

La portavoz de la Junta del Mercado Ambulante, Ester Jiménez, ha manifestado la satisfacción de los vendedores con esta iniciativa. "Me parece maravillosa porque es dar un día más para que la gente pueda venir y disfrutar del mercado. Porque además de ser un día para comprar, es un día de ver y estar en el mercado porque es un espacio de encuentro, o sea que estamos encantados".

Esta es una vieja reivindicación de los vendedores, que luchan por encontrar fórmulas para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Uno de los principales retos es competir con el comercio on line, aunque Esther Jiménez señala que "es muy importante para nuestros clientes ver los artículos directamente y el trato directo, que es algo que los clientes valoran mucho".