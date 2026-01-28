Box2Bit invertirá 3.900 millones en un centro de datos en Épila

La empresa Box2Bit proyectará un nuevo centro de datos “Epilon” en la localidad zaragozana de Épila, con una inversión total de 3.900 millones de euros. Generará 550 empleos directos y 1.000 indirectos durante la construcción. La primera fase ya tiene asegurados 150 megavatios de energía y conlleva una inversión de 1.125 millones. Está previsto que finalice en 2029 y contempla dos edificios de procesamiento de datos y un edificio de control de accesos.

La segunda fase está pendiente de conseguir ese acceso a la energía, de más de 300 megavatios. De realizarse, el proyecto alcanzaría hasta 520 megavatios. El proyecto ocupará una superficie de 33 hectáreas, que serán ampliables a 100 en caso de necesidad y se situará junto a la A-2.

EL PROYECTO DE CARIÑENA NO TIENE ACCESO A LA ENERGÍA

El nuevo centro de datos se suma al que la empresa ya ha impulsado en Cariñena, con 3.400 millones de euros de inversión, aunque todavía no tiene la energía necesaria concedida para arrancar.

La vicepresidenta, Mar Vaquero, asegura que la empresa ha presentado alegaciones al Ministerio y esta a la espera de resolución. Critica el “retraso de más de 24 meses” que pone en riesgo inversiones estratégicas en nuestra comunidad.

Por ello, niega que Box2Bit les haya comunicado la intención de abandonar el proyecto en Cariñena, aunque ve “obvio” que la empresa sea “cauta” con la toma de decisiones. Confía en que las alegaciones a la planificación del Ministerio garanticen su viabilidad.