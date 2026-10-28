Los bomberos de Teruel reivindican mejoras laborales

Los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel han aprovechado la celebración del Pleno para volver a visibilizar sus reivindicaciones. Su portavoz, Manuel Meléndez, ha explicado que las conversaciones entre los abogados de ambas partes no se han traducido en avances y que la posible reunión del 5 de noviembre todavía no está confirmada oficialmente.

El colectivo reclama 36 efectivos más, aunque está dispuesto a negociar su incorporación progresiva, una mejor cobertura del seguro y la resolución de procesos de personal que llevan hasta dos años pendientes. Según Meléndez, actualmente cuentan con 17 bomberos durante los servicios mínimos y no alcanzan las dotaciones previstas por la Diputación en cerca del 85% de los días.

Asimismo, los sindicatos CGT, CNT y la Asamblea de Vivienda han hecho llegar sus propuestas sobre esta cuestión justo antes del Pleno a los portavoces de los distintos grupos en la Diputación provincial. Les han entregado un documento con varias cuestiones para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible en el medio rural.