Los bomberos de Huesca baten récord repartiendo este verano 1'5 millones de litros de agua

Los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca han repartido ya este verano 1,5 millones de litros de agua en una veintena de poblaciones. Se trata del mayor reparto desde que se puso en marcha el servicio de bomberos de la DPH en el año 2021 motivado por la falta de lluvias desde la primavera y también por los incendios que han asolado nuestro territorio.

En total, se llevan repartidos 1,5 millones de litros de agua en traslados en los que los camiones de los bomberos pueden transportar entre 3.000 y 12.000 litros dependiendo de las necesidades. La escasez de lluvias ha provocado que los bomberos hayan tenido que llevar agua incluso a a edificaciones singulares o aisladas. En este caso se ha atendido al refugio de Linza en Ansó, Canfranc, Jaca y Santa Cruz de la Serós.

A lo largo del verano se ha garantizado el suministro de agua de boca de las poblaciones afectadas por los incendios y en estos momentos, se sigue abasteciendo a las poblaciones de Osia y Atarés. Un reparto que se va a mantener hasta que el Instituto Aragonés del Agua declare como aptas sus captaciones. Además, se ha distribuido agua a otras 15 localidades que han demandado suministro por la sequía o por fallos en sus sistemas de abastecimiento (Cerler, Buira, Formigal, Serué, San Esteban de Guarga, Arraso, Aineto, Las Tiesas Altas, Mipanas, Hecho, Aguinalíu, Eripol, Atarés, Pueyo de Margillén y Espierba).