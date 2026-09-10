Aragón incrementará el dinero para la lucha contra los incendios

En una comparecencia, el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha anunciado que van a destinar 51 millones de euros adicionales para mejorar los servicios de prevención y extinción y a paliar los efectos que el fuego ha causado en el territorio. Azcón ha anunciado que destinarán más de ocho millones y medio de euros para líneas de ayudas a agricultores y autónomos, reparar daños en viviendas y carreteras y recuperar el abastecimiento en zonas afectadas. Además, de mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales van a adquirir 4 helicópteros pesados, 2 aviones anfibios, 6 autobombas y 3 máquinas pesadas. Además, prevé intensificar la limpieza en los montes.

Al margen de los anuncios, Azcón ha protagonizado un duro debate con los portavoces de los grupos de la oposición, quienes le han interpelado en varias ocasiones sobre su posición sobre el cambio climático, un concepto que rechazan sus socios de VOX. El portavoz de Chunta, Jorge Pueyo, ha criticado las condiciones en las que han trabajado este verano las brigadas forestales y ha señalado que ha habido descontrol en los dispositivos. Azcón ha negado esa descoordinación.

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha planteado un pacto autonómico para luchar contra el fuego basado en la prevención y la restauración de las zonas quemadas. Azcón ve complicado llegar a pactos.

Mejoras salariales

Gobierno aragonés y los bomberos forestales de SARGA han llegado a un principio de acuerdo que ha permitido suspender la huelga iniciada el pasado mes de agosto. Incluye varias de las demandas del operativo como la incorporación de hasta un máximo de 215 efectivos, la contratación efectiva al 100% de toda la jornada de trabajo, una paga de 500 euros por la excepcionalidad de la campaña de este verano y una mejora retributiva para 2027.

Todavía quedan pendientes algunos puntos como la turnicidad o los tiempos de relevo.