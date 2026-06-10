El blanco y verde y una docena de símbolos laurentinos protagonizan el cartel de las fiestas de Huesca

La cuenta atrás para San Lorenzo ya está en marcha. El Ayuntamiento de Huesca ha dado hoy a conocer el cartel de las fiestas laurentinas. Una imagen en blanco y verde con una docena de símbolos de los festejos oscenses.

La autora es la ilustradora y artista visual oscense Marta Alonso, asegura que ha sido todo un reto diseñar el cartel tratando de ser original y sin caer en tópicos. Alonso ha plasmado en su trabajo las imágenes festivas que ha ido atesorando a través de sus vivencias de las fiestas. La autora ha explicado que el cartel parte de los colores tradicionales de San Lorenzo y busca sintetizar, a través de símbolos, el amor de la ciudad por sus fiestas. En la composición aparecen referencias al cohete, la pañoleta, las peñas con el porrón, la música, el día y la noche, “porque la fiesta no duerme”, la parrilla de San Lorenzo, la albahaca y las estrellas vinculadas a las lágrimas de San Lorenzo.

Con la presentación del cartel de fiestas el que el Ayuntamiento ha puesto ya en marcha el cronómetro de descuento para las fiestas a dos meses justos de la celebración del día grande.

La alcaldesa, Lorena Orduna ha explicado que este año se buscaba “un concepto femenino de una persona de Huesca que expresara qué significa para ella las fiestas de San Lorenzo”. En este sentido, ha destacado que el cartel reúne los principales símbolos de las fiestas “unidos en el blanco y verde laurentino, unos colores a los que queremos darle todavía más valor, para que el blanco y verde siga siendo la identidad de nuestra ciudad”. Orduna ha añadido que las fiestas son un importante motor económico y turístico para la ciudad, ya que durante esa semana se llega a triplicar la población.

La alcaldesa ha agradecido la implicación de los vecinos oscenses, de los barrios, del sector hostelero y de distintas entidades que trabajan para hacer posibles las fiesta laurentinas y que Huesca sea una ciudad hospitalaria