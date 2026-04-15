Fangoria, Nil Moliner, Big Lois, Nacha Pop y Andrés Campo, actuarán en las fiestas de Huesca

Quedan menos de cuatro meses para las fiestas de San Lorenzo y el Ayuntamiento oscense ha comenzado ya a desvelar parte de la programación. Esta miércoles la alcaldesa Lorena Orduna y la concejal de Fiestas Nuria Mur han dado a conocer el cartel de conciertos que se celebrarán en el exterior del Palacio de Congresos. Fangoria, Nil Moliner, Big Lois, Nacha Pop y Andrés Campo son los artistas que subirán a ese escenario del 10 y el 14 de agosto. Ambas han destacado que es una programación musical que apuesta por la variedad de estilos y públicos, consolidando este espacio como uno de los epicentros culturales de las fiestas.

El cartel arrancará el lunes 10 de agosto con la actuación de Fangoria, referente de la música electrónica y el pop en España. Formado por Alaska y Nacho Canut, el grupo cuenta con una trayectoria consolidada desde finales de los años 80, con éxitos como “Ni tú ni nadie” o “Dramas y comedias”, y una propuesta artística marcada por su personalidad y estética inconfundible. El martes 11 de agosto será el turno de Nil Moliner, una de las voces más destacadas del pop español actual, especialmente entre el público joven. Con un estilo cercano y optimista que combina pop, folk y sonidos acústicos, ha conquistado al público con temas como “Soldadito de hierro” o “Libertad”.

La programación continuará el miércoles 12 de agosto con Big Lois, representante de la nueva generación de artistas que han crecido en plataformas digitales. Su propuesta musical, que se mueve entre el rap, el trap y los sonidos urbanos contemporáneos, conecta especialmente con las nuevas audiencias. El jueves 13 de agosto subirá al escenario Nacha Pop, una de las bandas más emblemáticas de la Movida Madrileña. Con canciones ya convertidas en clásicos como “La chica de ayer” o “Lucha de gigantes”, su actuación supondrá un recorrido por la historia reciente de la música española. El cierre llegará el viernes 14 de agosto con el oscense Andrés Campo, uno de los nombres más reconocidos del techno nacional e internacional. Vinculado a la sala Florida 135 y habitual de grandes festivales como Tomorrowland o Monegros Desert Festival, su presencia refuerza el compromiso del Ayuntamiento con el talento local y su proyección global.

Según la alcaldesa, “se ha conseguido configurar un cartel pensado para todos los gustos y edades, que permitirá disfrutar de la música tanto a jóvenes como a familias y público adulto”. En esta línea, la concejal de Fiestas ha subrayado el esfuerzo realizado para ofrecer una programación equilibrada y de calidad. Desde la pandemia el Ayuntamiento de Huesca apuesta por promotores locales para la configuración de esta programación musical, ya que fueron uno de los sectores más afectados. De esta forma se contribuye al desarrollo económico de la ciudad.

El presupuesto destinado por el Ayuntamiento de Huesca a estos conciertos supera los 250.000€, una inversión que refuerza la apuesta municipal por la cultura y el ocio durante las fiestas patronales. El año pasado el escenario exterior del Palacio de Congresos reunió a miles de personas, con conciertos que llegaron a congregar a más de 10.000 espectadores, consolidándose como uno de los espacios con mayor afluencia de público.

El Ayuntamiento de Huesca avanzará próximamente el resto de la programación musical de San Lorenzo 2026, que contará con un total de 11 escenarios distribuidos por toda la ciudad. Desde el Consistorio se anima tanto a los oscenses como a quienes visiten la ciudad durante esas fechas a participar y disfrutar de una programación musical diversa, abierta y de calidad, en unas fiestas que volverán a situar a Huesca como referente cultural y festivo.