La berrea de la Sierra de Albarracín, un espectáculo de la naturaleza

Tradicionalmente eran muchas las personas que se desplazaban hasta los montes de la Sierra de Albarracín entre septiembre y octubre para disfrutar de un evento único como es la berrea. Ese momento en el que los ciervos emiten un fuerte sonido haciendo muestra de su “virilidad”, conforme más fuerte bramido, mejor se posicionaban entre las hembras. “Es un momento difícil de explicar por el sonido que retumba en el monte y que te envuelve, además, a principios de otoño, los bosques están preciosos y hace buen clima”, explica Begoña Sierra, gerente de la Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra de Albarracín.

A raíz de ese interés creciente, desde 2018 se creó la actividad “Berrea bajo las estrellas” y ha conseguido posicionar a la Sierra de Albarracín como un destino referente para escuchar la berrea. Una actividad que se complementa “desde la mañana con un paseo para descubrir sus huellas, sus rastros, las de los animales. Hacemos también una visita guiada al Parque de Fauna La Maleza”, explica Sierra.

Una experiencia que se complementa con la observación de las estrellas, “un cielo privilegiado”, como indica Begoña Sierra. Una actividad pensada para pasar un día con toda la familia en plena naturaleza, aunque se trata de una experiencia que "hay que vivir en el máximo silencio posible", por lo que no se recomienda para niños menores de 10 años ni para mascotas. Algunos de los lugares en los que se disfruta de este momento es en los términos de Tramacastilla, Noguera de Albarracín, entre otros puntos de la Sierra de Albarracín.