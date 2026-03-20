Beatriz Bernad y Nacho del Río celebran "30 años juntos en la jota"

El campeón de campeones, Jesús Gracia, unió en un escenario por primera vez a Beatriz Bernad y Nacho del Río cuando eran sus alumnos. Desde entonces sus trayectorias artísticas, brillantes por separado, no han dejado de mantener un vínculo que les ha llevado a ser una de las parejas más exitosas del mundo de la jota. "Nos conocimos cuando Jesús Gracia, que era nuestro profesor, con motivo de una conferencia en Lécera decidió juntar nuestras voces", explica Beatriz. "A partir de ahí, algo vio; nuestras voces debieron de empastar, nos preparó y hasta ahora"

En 2005 iniciaron uno de sus proyectos más importantes de la mano de la editorial Prames con los tres volúmenes de 'La Jota Ayer y Hoy'. "Ese trabajo marcó un antes y un después en el mundo de la jota, no sólo para nosotros sino para todos los compañeros que han bebido de él". En ese éxito fue fundamental la labor del maestro Alberto Gambino, que "puso su innovación en la música haciéndola un poquito más moderna". A partir del éxito de 'La Jota Ayer y Hoy', se inició una etapa que duró más de diez años en la que no dejaron de cosechar éxitos juntos. "Cada año llevábamos un espectáculo nuevo al Teatro Principal y se llenaba", recuerda la jotera.

Para el espectáculo que recorre estos diez años de éxitos, lo más complicado para los dos joteros ha sido confeccionar un repertorio representativo. El espectáculo cuenta con tres bloques que representan sus tres grandes etapas como pareja: los primeros diez años, la época de proyección con los discos conjuntos y en solitario, y un tercer bloque que recoge parte de sus anteriores espectáculos. "Hay un apartado muy bonito en el que nos acompañará al piano Miguel Angel Tapia, con el que hemos trabajado estos últimos años con Antología de la Zarzuela o la Jota de Saura", resume Beatriz Bernad.