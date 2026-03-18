El musical sobre Goya llega a Zaragoza del 25 de marzo al 5 de abril

El Teatro Principal de Zaragoza ha programado diez funciones, entre el 25 de marzo y el 5 de abril, para ensalzar la figura de Francisco de Goya a través de un espectáculo que combina la dramatización teatral con una ambiciosa puesta en escena y una selección de canciones compuestas específicamente por el músico Tom Vega para este espectáculo.

Javier Godino se mete en la piel del Goya que es testigo de una época convulsa en la que se ve atrapado por las contradicciones de una España en manos de personajes trascendentales de su Historia, como Manuel Godoy, la reina María Luisa de Parma o la Duquesa de Alba, a la que interpreta Helena Bleda. "La trama comienza en el momento del primer encargo en la iglesia de San Francisco el Grande, todavía con Bayeu", explica el actor protagonista. El argumento recorre la época en la que llega a la Corte para ganarse una gran reputación como pintor, conoce a la duquesa de Alba y surge una relación "de la que no hay evidencias pero sí indicios", detalla Godino.

Aunque el musical está girando por teatros de toda España, desde que se estrenó en el Soho de Málaga, de Antonio Banderas, Zaragoza será, por razones obvias, una plaza especial para el elenco. "Empezar una obra que es de nueva creación, se hace por primera vez en España y se estrena en gira, con el acondicionamiento diferente que te da cada teatro, hace que el espectáculo esté muy vivo y sea una oportunidad maravillosa estar diez días en Zaragoza", remata Helena Bleda, que da vida a Cayetana de Alba.