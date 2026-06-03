El Banco de Alimentos de Zaragoza necesita 400.000 euros en la Gran Recogida

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Este fin de semana se celebra la Gran Recogida de primavera organizada por los Bancos de Alimentos en los supermercados. Desde pandemia, el sistema ha ido cambiando y adaptándose a las necesidades que se tienen en la institución, como explica José Ignacio Alfaro, presidente del Banco de Alimentos de Zaragoza, los donativos en dinero les ayudan a cubrir las carencias que tienen en cada momento, “había veces que teníamos una barbaridad de galletas, pero no teníamos arroz, por ejemplo”.

De esta manera, el dinero que dona cada persona queda “en depósito” en el supermercado y desde el Banco de Alimentos van adquiriendo los productos que necesitan. “la tienda nos informa el dinero que tenemos y nosotros, contra ese saldo, como si fuera un crédito bancario, vamos disponiendo hasta que se termina el dinero disponible”.

En este momento, el Banco de Alimentos de Zaragoza necesita 400.000 euros para poder llegar a las 20.000 personas a las que cada día da de comer a través de 139 entidades. Como recuerdo Alfaro, a estas alturas del año ya comienzan a tener vacíos los almacenes y, sobre todo, lo que están adquiriendo en este momento es proteína, segundos platos.

Esta segunda Gran Recogida del año se va a celebrar los días 5 y 6 de junio en los supermercados adheridos a la campaña, pero siempre que se desee se puede acudir al Banco de Alimentos de Zaragoza para realizar donaciones.