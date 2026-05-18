Azcón apoya a Morena Bonilla tras un resultado “magnífico”

La actualidad política mira hacia los resultados de las elecciones en Andalucía. El Partido Popular ha ganado esos comicios, pero se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta y dependerá de VOX. El presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, ha asistido a la reunión de la Junta Directiva Nacional de los populares, en Madrid, donde han analizado esos resultados.

Al ser preguntado sobre la prioridad nacional, Azcón ha indicado que cada comunidad autónoma es “distinta” y no se debe "extrapolar". Confía en que Moreno Bonilla sepa gestionar el “magnífico resultado” que ha obtenido y que sus decisiones serán las mejores para los andaluces y el Partido Popular. “Cuenta con todo el apoyo, también el mío”, ha asegurado Azcón.

Moreno Bonilla dependerá ahora de VOX para conseguir la investidura y habrá que esperar para ver si entrarán a formar parte de un hipotético gobierno. El portavoz de VOX en las Cortes aragonesas, Santiago Morón, valora que su partido será decisivo. “VOX crece en toda España y ahora la prioridad nacional y el sentido común llegarán a la Junta de Andalucía”, ha señalado.

Sobre esa polémica prioridad nacional, el presidente de Chunta, Jorge Pueyo, señala que el PP va a tener que pasar por el aro también en esa Comunidad Autónoma. Además, destaca el ascenso de Adelante Andalucía que ha impedido la mayoría absoluta del Partido Popular y cree que aporta un mensaje ilusionante para los ciudadanos.