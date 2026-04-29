Azcón ha sido reelegido presidente del Gobierno de Aragón

LEER MÁS Azcón defiende su pacto con VOX como garante de estabilidad

Azcón ha recibido 39 votos a favor, los de Partido Popular y VOX. No han sido los 40 previstos porque una diputada está de baja por problemas de salud. Los 27 representantes del PSOE, Chunta, Aragón Teruel Existe e Izquierda Unida han votado en contra. La presidenta de las Cortes, María Navarro, ha ratificado el nombramiento de Azcón, quien confía en que esta reedición del gobierno de coalición PP- VOX tenga más éxito que la de la anterior legislatura, ya que sólo duró once meses.

Partido Popular y VOX darán a conocer en breve la composición del nuevo Gobierno. El lunes, los consejeros tomarán posesión de sus cargos y se celebrará el primer Consejo de Gobierno de la legislatura. En esa reunión podrían aprobar el Proyecto de Interés General de la ampliación de Amazon Web Services, que prevé instalar nuevos centros de datos en Aragón.

El portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, ha destacado el acuerdo alcanzado con el PP, en especial, la prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos. También ha enumerado otras medidas como la lucha contra la inmigración ilegal, la bajada de impuestos o facilidades para acceder a una vivienda. Nolasco cree que Aragón debe abrir ahora una etapa de estabilidad, pero ya avanza que serán unos socios exigentes.

La portavoz del Partido Popular, Ana Marín, señala que el nuevo Gobierno refleja la voluntad de los aragoneses que participaron en las elecciones autonómicas.