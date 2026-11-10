Azcón alerta del incremento de los delitos en casi un 9% y de la falta de efectivos en Aragón

El presidente del Partido Popular de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado hoy en Huesca que, cuando Alberto Núñez Feijóo llegue al Gobierno de España, los policías nacionales y guardias civiles serán reconocidos como profesión de riesgo, se avanzará en la equiparación salarial, se incrementarán las plantillas y se mejorarán los cuarteles y comisarías. Azcón ha realizado estas declaraciones tras reunirse con más de una veintena de representantes de sindicatos policiales, asociaciones profesionales de la Guardia Civil y colectivos militares. En el encuentro también ha participado la secretaria de Interior del PP nacional, Ana Vázquez, que ha intervenido mediante videollamada después de que la huelga de maquinistas le haya impedido desplazarse esta mañana hasta Huesca, donde tenía previsto asistir presencialmente.

El presidente de los populares aragoneses ha defendido que es de justicia reconocer como profesión de riesgo a quienes cada día ponen en peligro su vida para garantizar la seguridad de los ciudadanos. También ha reivindicado la necesidad de acabar con las diferencias salariales respecto a los cuerpos autonómicos, reforzar las plantillas y mejorar unas infraestructuras que, en muchos casos, necesitan importantes inversiones. Azcón ha insistido en que estos compromisos serán una prioridad para el próximo Gobierno del Partido Popular, especialmente en territorios como la provincia de Huesca, donde la dispersión geográfica exige suficientes efectivos y medios para garantizar la seguridad en el medio rural.ç

Ante el incremento de los delitos en nuestra comunidad en casi un 9% y ante la falta de unos 240 efectivos de la Policía Nacional en Aragón, de los que más de 30 corresponden a la capital oscense, Azcón ha reiterado la necesidad de reforzar las plantillas al tiempo que ha cuestionado la decisión del PSOE de que el delegado del Gobierno sea el cabeza de lista socialista por la provincia de Zaragoza.

El presidente del PP también ha aprovechado su comparecencia para expresar sus condolencias por la muerte de un policía nacional en Oviedo durante la desactivación de una mochila bomba, un suceso que también ha dejado a otro agente herido de gravedad.

En el encuentro también ha estado presente la secretaria general del PP aragonés y numero uno para el Congreso por Huesca, Ana Alós, quien ha reivindicado la importancia de escuchar a los profesionales que mejor conocen las necesidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y convertir sus demandas en medidas concretas. La diputada oscense ha defendido que garantizar la seguridad de los ciudadanos exige reconocer y proteger a quienes trabajan diariamente para hacerla posible, mejorando sus condiciones laborales, sus retribuciones y los recursos de los que disponen.

La reunión ha contado con representantes de JUPOL, SUP, CEP y UFP, por parte de la Policía Nacional; JUCIL, AUGC, ASESGC, AEGC, la Asociación de Cabos y la Unión de Oficiales, por parte de la Guardia Civil; y ATME en representación de los militares. También han asistido el presidente del PP de la provincia de Huesca, Isaac Claver; la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna y la candidata al Senado, Melania Mur.