Asaja Aragón alerta de que el 40% del secano en Aragón se puede quedar sin sembrar, debido al aumento de los costes de producción, derivado de los precios de los fertilizantes y carburantes. una situación que califican de insostenible y que, entienden, debe hacer reflexionar sobre las políticas que se están aplicando en el sector.

Una tonelada de maíz suponía unos 200 euros en la campaña 2026, mientras que para la campaña de 2027 el coste se sitúa entorno a los 250 euros. Frente a esta situación Asaja exige medidas temporales y estructurales. Ramón Solanilla, secretario general de Asaja Huesca indica que una de sus peticiones pasa porque el precio del carburante no supere el euro por litro.

Impulsar la concentración parcelaria, una mayor inversión en la modernización de regadíos, aumentar la investigación frente a las plagas, reforzar el apoyo a la ganadería, controlar la fauna salvaje y reducir la burocracia que soportan los agricultores y ganaderos son otras de las medidas por las que apuesta Asaja.

Otra de sus líneas de ayuda se centra en la ganadería extensiva, ya que se calcula que habrá una reducción del 50% del forraje respecto a años anteriores, por lo que los animales deberán recibir alimentación suplementaria, aumentando los costes.

Además, Asaja pide ayudas a los ganaderos de las zonas afectadas por los incendios, así como que en las parcelas afectadas se pueda mantener el aprovechamiento ganadero mediante el pastoreo sin que perjudique a la declaración de la PAC. También pide que no se cobren tasas a las ganaderos afectados y que se apoye el vallado virtual como herramienta de prevención de incendios.

Así, Asaja asegura que la situación es insostenible, marcada por le incremento de los costes de producción, la falta de rentabilidad, la sequía y los daños provocados por los incendios. Todo ello, advierten, encarecerá la cesta de la compra. Por otra parte, el sindicato está a la espera de conocer las medidas que el Gobierno Central pondrá sobre la mesa el martes de la semana que viene y dependiendo de ellas, convocará movilizaciones.