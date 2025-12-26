Arranca la novena edición de “Libros que importan” en Zaragoza

La literatura vuelve a ser protagonista estas Navidades en la Plaza del Pilar de Zaragoza. La novena edición de la iniciativa Libros que Importan, organizada por la asociación Atrapavientos, ha arrancado este viernes con el intercambio de los primeros libros. En total, desde que nació este amigo invisible literario, se han intercambiado casi 16.000 ejemplares.

Los que quieran participar podrán hacerlo hasta el próximo 30 de diciembre. Como se trata de un regalo navideño, es importante escribir una dedicatoria y envolver el libro, además de registrarlo en un formulario habilitado. Luego, hay que llevarlo a la caseta de la Plaza del Pilar para recibir allí un ejemplar de vuelta.

El presidente de Atrapavientos, Jorge Gonzalo, ha asegurado que se encuentran todo tipo de libros para distintos gustos y edades. “Vienen familias con los más pequeños hasta los abuelos. El género que más se intercambia es narrativa, pero hay otros que están en alza como la poesía o el álbum ilustrado”, ha explicado.

Además, una vez finaliza la edición, Atrapavientos elabora un mapa literario con todos los libros intercambiados y sus autores, también el perfil de los participantes, lo que permite descubrir “cómo se lee en Zaragoza”.

La última edición tuvo una participación de 1.282 lectores, un 72% mujeres. En su mayoría, eran obras que los usuarios ya tenían en casa. La autora más intercambiada fue Isabel Allende, junto con Arturo Pérez-Reverte, Eduardo Mendoza y Carlos Ruiz Zafón. Las obras con mayor protagonismo fueron Los Pilares de la Tierra, El Ocho y El diario de Ana Frank.