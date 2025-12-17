'Tarzán, el musical' llega al Teatro Principal de Zaragoza estas navidades

Se trata de una versión completamente nueva, basada en la obra original de Edgar Rice Burroughs, con toda la música compuesta expresamente para este espectáculo por José Enrique de la Vega: "tenemos 16 artistas en escena que cantan, bailan, hacen acrobacias e interpretan y que llevan una caracterización hecha a medida absolutamente realista", señalan los protagonistas del musical, Giampaolo Picucci y Mireia Coma.

'Tarzán, el musical' se estrenó el pasado mes de septiembre en Asturias y tiene por delante casi dos años de una gira que, al finalizar, habrá pasado por los principales teatros de 30 ciudades de España. El espectáculo se caracteriza por recrear un universo visual impactante, lleno de vegetación, sonidos y efectos envolventes a lo largo de las dos horas de espectáculo, que ofrecerá un total de 15 funciones, con pases diarios, excepto los días de 24 y 31.

Desde el Tarzán más popular de Johnny Weissmüller hasta el más riguroso con el de la novela original, encarnado por Christopher Lambert en 'Greystoke, la leyenda de Tarzán', pasando por la versión de Disney, las versiones de la historia y el personaje son innumerables. Giampaolo Picucci confiesa el esfuerzo que le ha supuesto dar con su propio Tarzán: "la corporalidad del hombre mono, que no es mono pero tampoco es hombre, tiene que ser creíble y me lo tengo que creer yo". Además, ha contado con una dificultad añadida, que no tuvieron otros actores al dar vida a este personaje: adoptar la posición encorvada de un hombre-mono a la vez que canta.