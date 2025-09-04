Los Bancos de Libros, qué son y cómo funcionan

El gasto de las familias aragonesas se eleva, de media, para el curso 2025-2026 en torno a los 400 euros por curso y niño. Los libros y material escolar son una de las partidas de más peso. Una fórmula que comenzó a aplicarse en el curso 2019-2020 en Aragón fue el del Banco de Libros. Comenzó tímidamente, pero cada vez son más las familias que acuden a esta fórmula por la que, por una cuota cada curso, pueden adquirir los libros de 3º de Primaria hasta el último curso de Secundaria.

Nieves Burón, secretaria general de FAPAR Aragón, explica que les gustaría que se ampliara a los primeros cursos de primaria y también a Bachillerato para que se completara toda la etapa escolar. Hay tres fórmulas de gestión de los bancos de libros: las AMPAS, los equipos directivos o un órgano externo que puede ser una librería. Aun así, el equipo directivo de los colegios tiene la responsabilidad del cobro de las cuotas, además de haber una comisión en todos los centros escolares que evalúan las peticiones y se aseguran que todo el material esté en condiciones.

Participar en el Banco de libros es voluntario para las familias y el Gobierno de Aragón cofinancia este servicio. El curso pasado estaba implantado en 436 centros públicos y algunos también concertados y cada familia tenía que hacer una aportación de en torno a 20 euros en Primaria y en torno a 25 euros si es para el material en Secundaria.

Además de pagar la cuota, lo único que han de hacer las familias es entregar al final del curso el lote de libros en el mejor estado posible, por lo que se establece un decálogo de buenas prácticas que se ha de cumplir. Las familias han de solicitar formar parte del Banco de Libros a finales del curso y se pueden salir en el momento que lo deseen.