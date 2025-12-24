Chueca presentará los presupuestos “antes de que acabe el año”

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, espera cumplir con los plazos previstos y presentar el presupuesto de la ciudad antes de que acabe el año, tal y como ha hecho en ejercicios anteriores. Así lo ha confirmado en una ronda de visitas a emplazamientos esenciales como el albergue municipal o la Policía Local este día de Nochebuena.

Chueca ha explicado que las cuentas están pactadas con VOX “desde hace tres semanas”, pero están en manos de Hacienda para ajustar las partidas. Por ello, esperarán a que el interventor las valide para hacerlas públicas.

La alcaldesa asegura que será un buen presupuesto para la ciudad y garantiza el apoyo de VOX a esas cuentas, con quien ha estado trabajando desde septiembre para configurarlas. “No tendría sentido que ahora se echaran para atrás”, ha indicado.

“Será un presupuesto muy positivo para la ciudad, continuista con respecto a los anteriores. Siempre los ha apoyado VOX, quien ha entendido que tenia que estar en la responsabilidad y que Zaragoza pudiese invertir para mejorar los servicios públicos”, ha declarado.

La alcaldesa también ha confirmado que continuarán con la bonificación al transporte público en 2026 junto al Gobierno de España, tras la aprobación del Consejo de Ministros de la prórroga de estas ayudas. Chueca asegura que seguirán invirtiendo para que los ciudadanos “solo paguen el 30% del servicio”.