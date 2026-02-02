Arranca el 125º aniversario de Ramón J. Sender con nuevos fondos inéditos procedentes de Seattle

Coincidiendo con la fecha exacta del nacimiento del escritor en Chalamera en 1901, este martes 3 de febrero comienza la programación con la que cada año lo celebra el Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación Provincial de Huesca y lo hará con la conferencia ‘Una mirada personal sobre Ramón J. Sender y el exilio republicano’, que será impartida por el escritor José María Conget. Tratándose del 125º aniversario, el arranque de las actividades se ve reforzado por la reciente donación de materiales originales de Sender recibida desde Seattle, que pasa a integrarse desde esta semana en los fondos del Espacio Ramón J. Sender del IEA y que quedarán expuestos al público.

Se trata de una donación excepcional de materiales originales de Ramón J. Sender, que ha sido realizada por Anita Peñuelas, hija del profesor e hispanista Marcelino C. Peñuelas, uno de los grandes estudiosos de Sender y autor del libro ‘Conversaciones con Ramón J. Sender’ (1970), obra de referencia imprescindible para conocer la trayectoria vital y literaria del autor altoaragonés. El conjunto donado incluye dos cuadros pintados por el propio Sender, las grabaciones originales de las entrevistas realizadas por Peñuelas entre 1967 y 1968, manuscritos originales, correspondencia personal, primeras ediciones de sus obras y un amplio archivo fotográfico. Todo este material podrá verse desde este mismo lunes en el Espacio Ramón J. Sender del IEA, ubicado en la sede de la calle del Parque de Huesca.

Durante la presentación, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Huesca, Ricardo Oliván, ha subrayado que “esta donación refuerza de manera extraordinaria el papel del IEA como institución de referencia en la conservación y difusión del legado cultural de Aragón y, en particular, de una figura universal como Ramón J. Sender”. A su juicio, “que estos materiales regresen simbólicamente a Huesca en el año de su 125.º aniversario tiene un enorme valor cultural y emocional”. Palabras que ha suscrito la directora del IEA, Susana Villacampa, y el director del Área de Lengua y Literatura del Instituto, y experto en la figura de Sender, José Domingo Dueñas, quien ha añadido que “esta incorporación supone un salto cualitativo en los fondos senderianos del IEA y abre nuevas posibilidades para la investigación, la divulgación y futuras iniciativas editoriales”. En este sentido, el IEA ya trabaja en la posible reedición de ‘Conversaciones con Ramón J. Sender’, con el objetivo de acercar de nuevo este texto clave a los lectores actuales.

La presentación pública de la donación coincide con la puesta de largo del programa de actividades del 125.º aniversario del nacimiento de Sender, que contará con una imagen gráfica propia a partir de la adaptación del logotipo del Centro de Estudios Ramón J. Sender. Además se prevé actualizar el portal web dedicado al autor.

Entre las primeras citas confirmadas del programa destaca la conferencia que tendrá lugar el martes 3 de febrero a las 19 horas en el salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca con la colaboración de Librería Anónima, y que ha sido organizada por el Centro de Estudios Ramón J. Sender del IEA. Será presentada por su coordinador, Luis Gómez Caldú, acompañado por Alfonso Castán Val, editor de Contraseña. Cabe señalar que Contraseña Editorial acaba de culminar, con la colaboración del IEA, una nueva edición de la novela de Ramón J. Sender ‘La aventura equinoccial de Lope de Aguirre’, con prólogo de José María Conget. Esta cita de inicios de febrero ha convocado a una ya larga lista de personalidades en torno a la obra de nuestro ilustre altoaragonés, desde la conferencia que impartiera el periodista Eduardo Haro Tecglen en 2002 a la ofrecida el pasado año por la profesora italiana Donatella Pini.

Además, el próximo día 25 de este mes se presentará en el IEA la reedición del ensayo de Sender de 1934 ‘Carta de Moscú sobre el amor’ y el día 30 de abril se dará a conocer la colaboración del IEA en la presentación del segundo volumen de la ‘Narrativa esencial de Ramón J. Sender’, editado por Juan Carlos Ara Torralba y publicado por la Biblioteca Castro. A lo largo de 2026, el IEA impulsará además nuevas ediciones, un documental o una lectura pública de textos de Sender coincidiendo con el Día del Libro. Con esta donación y con la programación del aniversario, el Instituto de Estudios Altoaragoneses reafirma su compromiso con la memoria, la investigación y la proyección contemporánea de uno de los grandes nombres de la literatura del siglo XX.