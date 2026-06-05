Aragón registra 25 donaciones en los cinco primeros meses del año

En el marco del Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células, el ejecutivo autonómico ha dado las cifras de lo que llevamos de año. Hasta el 31 de mayo se han producido en Aragón 25 donaciones de órganos en Aragón. 22 de personas fallecidas y 3 de donantes renales vivos. Gracias a ellos se han obtenido 61 órganos.

Paralelamente, en los hospitales aragoneses se han practicado 48 trasplantes, 35 renales, 9 hepáticos y 4 cardiacos. Gracias a estas intervenciones se han generado 575 años de vida ganados para los pacientes trasplantados. A esto habría que sumar los órganos obtenidos en Aragón utilizados en otras comunidades autónomas. Una práctica habitual gracias a la que aumenta la probabilidad de ser trasplantado.

Las donaciones de órganos han bajado respecto al mismo periodo del año pasado porque los datos suelen fluctuar y por la inviabilidad de varios donantes, dado que la edad media se sitúa en unos 70 años. Pero los tejidos eran aptos lo que, paralelamente, ha favorecido un aumento significativo de ese tipo de donaciones.

Lo ha explicado José Ángel de Ayala Fernández, coordinador autonómico de trasplantes, quien ha destacado como un de los hitos logrados en los últimos meses la incorporación de la asistolia con equipos ECMO en hospitales de Huesca y Teruel. Una técnica que permite oxigenar y preservar órganos en casos de cese cardiorrespiratorio y cada vez con mayor peso.

En representación de los colectivos de personas trasplantadas, el presidente de la Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística, Francisco Javier Montuenga, ha leído el manifiesto de esta jornada que visibiliza la generosidad y papel de los donantes para la mejora de la calidad de vida de los receptores.