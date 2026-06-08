Aragón, destino de aventura por oferta de paisajes y de actividades

Hablar de turismo de aventura o turismo activo es hablar de Aragón y de la provincia de Huesca, de hecho, la provincia oscense ha sido reconocida con el World Trade Awards como mejor destino regional de aventura de Europa. Algo que valida el trabajo que hace años se está realizando en Huesca para favorecer este tipo de actividades. Isidro López Finestra, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Turismo Activo de Aragón, explica que en el aumento de la demanda que se está viendo puede ayudar la “calidad de esas actividades de turismo activo, la diversidad que hay para todos los gustos, para todos los niveles, para todos los públicos”.

La oferta de actividades es muy variada, pero las más habituales puede que sean, sobre todo en la provincia de Huesca, los barrancos, escalada o el senderismo. “Son muchas las empresas que hay, muchas que se dedican a actividades diversas y otras pues somos un poco más especializadas”, asegura López Finestra. En Aragón hay en torno a 600 empresas que dan trabajo a unas 5.000 personas.

Algo que ha favorecido que haya tantos especialistas es que ha ayudado a que “se regulen las actividades de turismo activo con una legislación que a nivel nacional pionera que se realicen acompañados por profesionales, dirigidas por los técnicos más cualificados posibles que ofrecen seguridad a la actividad que se va a realizar”, a lo que López Finestra añade que este auge de empresas ha ayudado también a “fijar población en zonas a lo mejor más despobladas, en núcleos rurales, como puede hacer otro tipo de sectores, como es la agricultura o la ganadería”.