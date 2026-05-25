Alertan del avance del vapeo entre adolescentes

En torno al Día Mundial sin Tabaco, se celebra un año más la XXVII Semana sin Humo, que este año se desarrollará del 15 al 31 de mayo bajo el lema“Inhala vida, toma aire”. La SemFYC ha dado a conocer los resultados de la encuesta anual sobre tabaquismo y consumo de nuevos productos de nicotina, un instrumento de análisis social sobre hábitos de consumo, percepción de riesgo y apoyo ciudadano a las medidas de prevención y control del tabaquismo, que este año ha contado con la participación de 9.375 personas.

Para concienciar concienciar a los fumadores de la importancia de dejar de fumar se van a poner en marcha distintas acciones como mesas informativas en los centros de salud de Huesca, así como la promoción de hábitos saludables en las consultas de medicina de familia. El coordinador de la Semana Sin Humo, el médico de familia José Luis Martínez insistía en que el tabaco sigue siendo uno de los problemas principales de salud pública y una de las primeras causas evitables de enfermedad y de muerte prematura. Cada año fallecen en España alrededor de 50.000 personas por causas relacionadas con el tabaquismo, asociado a enfermedades cardiovasculares, respiratorias, oncológicas y metabólicas.

Aunque la prevalencia global del tabaquismo se mantiene por debajo de registros históricos, en la actualidad preocupa especialmente el incremento del vapeo entre los jóvenes. Casi el 12% de los adolescentes entre 14 y 18 años vapea. En este sentido la semFYC recuerda que los nuevos dispositivos de nicotina no son inocuos y alerta sobre la creciente desensibilización frente a sus riesgos sanitarios y ambientales, especialmente entre menores y adolescentes.

El 78% de los encuestados considera que los cigarrillos tradicionales son los más perjudiciales para la salud. También se perciben con muy dañinos el cigarrillo electrónico y los dispositivos de tabaco calentado (con un 70 y un 60%, respectivamente). Sin embargo, la mitad de la muestra no identifica como dañinos productos como cachimbas o bolsas de nicotina, existiendo una importante desinformación o banalización de estos productos.

La encuesta también refleja un importante respaldo ciudadano a reforzar las medidas regulatorias y preventivas. El 75% apoya ampliar los espacios sin humo, el 71% considera necesario incrementar las campañas de prevención y el 66% respalda una regulación más estricta de los puntos de venta de cigarrillos electrónicos.