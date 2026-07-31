CONCIERTOS

Alcañiz saca la música a la calle en agosto

El ciclo Luna de Agosto volverá a llenar de música las noches de verano en Alcañiz con dos conciertos gratuitos al aire libre organizados por el Ayuntamiento.

Redacción

Teruel |

Alcañiz saca la música a la calle en agosto
Alcañiz saca la música a la calle en agosto | Ayuntamiento de Alcañiz

El Ayuntamiento de Alcañiz ha presentado una nueva edición del ciclo Luna de Agosto, que ofrecerá dos conciertos gratuitos al aire libre en la Glorieta Telmo Lacasa para dinamizar la programación cultural estival.

El 6 de agosto actuará 44594Jazz con Más allá de la melodía, una propuesta divulgativa para acercar el jazz y la escucha musical a todos los públicos.

El 20 de agosto será el turno del dúo Redolar & Domínguez, con un espectáculo que fusiona tango, jazz y otros estilos como boleros y bossa nova.

Ambos conciertos comenzarán a las 22.00 horas y estarán abiertos a toda la ciudadanía.

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