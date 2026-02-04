Regresan a Huesca los conciertos del Matadero con cinco propuestas hasta abril

Llega una nueva edición de los conciertos del Matadero con una programación que se extenderá hasta el mes de abril y volverá a convertir el Centro Cultural Manuel Benito Moliner en uno de los espacios de referencia de la música en directo. El ciclo propone 5 actuaciones que recorrerán la canción de autor, el folk, músicas latinoamericanas, el pop, el jazz, el ambient y la electrónica experimental, con conciertos pensados para escuchar, descubrir y disfrutar.

Las actuaciones comenzarán el 12 de febrero a las 20 horas, con The New Raemon, el proyecto de Ramón Rodríguez, una de las voces más personales de la música independiente española. Uno de los momentos más especiales llegará el día 22 de febrero con la doble actuación, a las 12’30 y a las 19 horas, de “Cantando a la Estrella Azul, la despedida". Pepe Lorente y Javier Macipe, actor protagonistas y director de La estrella azul, que regresan al centro cultural para despedirse indefinidamente de los escenarios con este concierto acústico.

El 13 de marzo a las 20 horas, será el turno de Alondra Bentley. Nacida en Reino Unido y afincada en España, ha construido un universo musical íntimo y muy personal, moviéndose con naturalidad entre el folk, el pop y el indie. El día 20, también a las 20 horas, llegará Flor de Lava, una banda colombiana formada por seis músicas que fusionan folk, sonidos latinoamericanos, indie y canción de autora, con sutiles matices de R&B.

Ya en abril cerrarán el ciclo el día 24 a las 20 horas, Rega + Fatfish + Bagüeste, un mágico encuentro de estos tres creadores que combinarán el jazz, el ambient y la electrónica experimental. Pablo Rega, referente de la improvisación y la música experimental, se une a Fatfish, selector y agitador sonoro con décadas de trayectoria, y a Justo Bagüeste, creador oscense que explora nuevas texturas desde la electrónica y el theremin.

El precio general de las entradas es de 12 euros en taquilla y 10 euros en venta anticipada o con Tarjeta Cultural, con una tarifa reducida de 6 euros para alumnado de los talleres de Teatro y Danza, familias numerosas, estudiantes y personas desempleadas. En el caso del concierto “Cantando a la Estrella Azul, la despedida”, el precio de las entradas es de 17 euros en taquilla y 15 euros en venta anticipada o con Tarjeta Cultural. La venta anticipada se realiza de forma online a través de culturahuesca.escenaonline.com y se cerrará dos horas antes del inicio de cada función. Las taquillas del Centro Cultural Manuel Benito Moliner abrirán una hora antes del inicio de cada espectáculo.