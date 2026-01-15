Javier Macipe y Pepe Lorente se despiden en Huesca cantando a 'La Estrella azul'

El director de La estrella azul, ganador del Goya, Javier Macipe, junto a Pepe Lorente, protagonista de la película y también ganador del Premio Goya ofrecerán el próximo 22 de febrero en Huesca un concierto de despedida de su proyecto musical en acústico. Serán dos recitales a las 12,30 ya las 19 horas en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner enmarcados en su gira de despedida.

Macipe ha explicado hoy en la presentación en el Ayuntamiento de Huesca que se trata de un espectáculo concebido como el cierre de este recorrido artístico que ha acompañado al éxito de la película, coincidiendo además con el aniversario de los Premios Goya y con los dos años desde su estreno. Pepe Lorente no ha podido asistir al acto al encontrarse fuera por compromisos profesionales, ya que recientemente ha finalizado el rodaje de su próxima película como protagonista en Galicia y actualmente se encuentra rodando una serie de ficción en Canarias.

Javier Macipe ha señalado que esta gira supone la despedida definitiva del proyecto musical, con conciertos programados en las tres provincias aragonesas y en Madrid, además de otras ciudades, como forma de acercarse y agradecer el apoyo del público que ha acompañado este viaje desde el inicio. El artista ha señalado que, muy a su pesar, ponen fin a esta etapa para poder centrarse en los nuevos proyectos cinematográficos que tienen entre manos.

Tras el éxito de los conciertos celebrados el año pasado en el mismo espacio municipal, con todas las entradas vendidas, Javier Macipe y Pepe Lorente regresan a Huesca para despedirse del público que ha acompañado desde el inicio este proyecto tan ligado a la ciudad y a la figura de Mauricio Aznar. El espectáculo que se ha presentado esta mañana será un formato acústico especialmente diseñado para esta despedida, en el que los artistas compartirán canciones, anécdotas y emociones surgidas a lo largo de su aventura latinoamericana, hiladas a través de grandes clásicos de la música latinoamericana. En estos conciertos contarán además con la colaboración de Gabriel Sopeña y de la jotera oscense Regina Trigo, así como con el guitarrista Alberto Solobera y el bajista y productor musical Guillermo Mata, integrantes de la banda La estrella azul Live.

Durante la presentación se ha recordado que este proyecto musical ha recorrido durante los dos últimos años numerosos escenarios de todo el país, con más de sesenta conciertos, en formatos que han ido desde el dúo acústico hasta la actuación con banda completa, siempre con una excelente respuesta del público. Por su parte, Javier Macipe ha adelantado que se encuentra escribiendo un nuevo proyecto cinematográfico de gran envergadura, con previsión de rodaje entre Latinoamérica y España.