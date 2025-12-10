Política

El adelanto electoral más cerca, tras las diferencias entre PP y VOX

La posibilidad de un adelanto electoral en Aragón está cada vez más cerca. Las posiciones entre el Gobierno autonómico y VOX siguen muy alejadas para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos de 2026.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El presidente Azcón y el líder de VOX se reunieron ayer para hablar de los presupuestos
El presidente Azcón y el líder de VOX se reunieron ayer para hablar de los presupuestos | DGA

Ambas partes podrían reunirse mañana o pasado para llegar a un pacto in extremis. En principio, no habrá más contactos, así que, si no hay acuerdo, los comicios serán casi una realidad. La vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, señala que no quieren alargar más las reuniones, ya que si no hay consenso en temas claves lo lógico es convocar elecciones para desbloquear la legislatura. Vaquero reconoce que las diferencias con VOX son importantes.

Desde VOX reiteran sus condiciones para llegar a un acuerdo presupuestario: una rebaja de la presión fiscal, el rechazo a las políticas del Pacto Verde que afectan a la agricultura y suprimir las ayudas a las ONG’s que se encargan de la atención a los migrantes. Insisten en que el PP asumió estos compromisos para la investidura del nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, señala que si no hay un pacto sobre presupuestos será culpa del Gobierno aragonés.

Sobre el posible adelanto electoral, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, cree no afectará a los proyectos comunes en los que están implicadas ambas administraciones. Además, da por hecho que no habrá un cambio de gobierno.

