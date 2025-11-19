Azcón asume la convocatoria electoral si no logra aprobar el presupuesto

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reconocido hoy que, si por segundo año consecutivo no logra aprobar un nuevo presupuesto, convocará elecciones anticipadas. De momento, la prioridad sigue siendo intentar sacar adelante las cuentas porque de lo contrario, "aunque nadie quiera, la posibilidad más seria es que convoquemos elecciones".

Ahora que el Ministerio de Hacienda ha fijado el déficit de las comunidades en el 0,1%, el ejecutivo trabaja para ajustar el techo de gasto y presentarlo dentro de unos días en las Cortes.

Será el paso previo a la presentación de un proyecto de Presupuestos para 2026 que impulsará la educación, sanidad o servicios sociales, en un contexto económico muy favorable para Aragón. Por eso, no entendería que ningún partido apoye sus cuentas.

Desde el PSOE Aragón, en plena polémica del caso Koldo, aseguran estar preparados para afrontar unas hipotéticas elecciones, aunque el portavoz socialista en las Cortes, Fernando Sabés, recalca que la convocatoria podría en evidencia el fracaso del PP. A la vez dice que Azcón actuará siempre para intentar perjudicar a los socialistas, a quienes no ha llamado para negociar el presupuesto.