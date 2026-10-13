El acelerador de radioterapia llega a Teruel

El acelerador lineal para los tratamientos de radioterapia llegará mañana al nuevo Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel. El montaje del equipo se prolongará durante varias semanas y después comenzarán las pruebas de calibración y seguridad.

Reyes Ibáñez, jefa de la Unidad Clínica Multihospitalaria de Oncología Radioterápica de Aragón, ha señalado que disponer de equipos con las mismas prestaciones facilitará la coordinación con el resto de hospitales aragoneses y permitirá aprovechar mejor los recursos.

Antes de atender a pacientes, el equipo deberá recibir la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear, que comprobará que cumple los requisitos de seguridad y protección radiológica.