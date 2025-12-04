Comienzan las obras del búnker de radioterapia en Teruel

"El nuevo hospital de Teruel funcionará al cien por cien el próximo verano". Así lo ha asegurado el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, durante la visita que ha hecho esta mañana a los espacios donde se ubicarán las aulas del grado de Medicina.

Ya han finalizado las obras de la futura facultad de Ciencias de la Salud, que albergará a los estudiantes de Enfermería y a los 45 alumnos que el próximo mes de septiembre iniciarán los estudios de Medicina en el nuevo Hospital Obispo Polanco

El consejero también ha confirmado que cuando el nuevo hospital empiece a funcionar se habrá abierto uno de los accesos para poder llegar al centro.

Por su parte, la consejera de Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, ha añadido que los estudios de Medicina se implantarán siguiendo un modelo integrado "para dar a los alumnos la mejor formación posible".