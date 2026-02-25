PREMIOS

La Academia Aragonesa de Gastronomía distingue a José Miguel Martínez Urtasun

Este miércoles, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, el colaborador de Más de Uno Zaragoza y director de la revista Gastro Aragón recibirá el premio Antonio Beltrán de Cultura Gastronómica por toda su trayectoria en la divulgación agroalimentaria.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

La tercera edición del premio que lleva el nombre de quien fuera Cronista Oficial de Zaragoza y fundador de la Academia Aragonesa de Gastronomía, Antonio Beltrán, reconocerá este miércoles la dilatada trayectoria de José Miguel Martínez Urtasun, del que el jurado ha resaltado su capacidad para convertir el periodismo gastronómico en una herramienta de análisis cultural e histórico, ampliando el foco más allá de la crítica culinaria.

"Son más de cuarenta años escribiendo de comiditas y bebiditas", bromea Urtasun. "Llevamos 110 números de Gastro Aragón más 80 para otro medio de comunicación y muchos años en Onda Cero". En su discurso de agradecimiento, el periodista aragonés reflexionará sobre cómo ha cambiado su oficio.

"Antes éramos casi todos periodistas o asimilados, escribíamos en papel o hablábamos en la radio. Ahora son influencers, lo cuál no está ni bien ni mal si el influencer se prepara un poco y lee algo, que en la mayoría de los casos no es así. Opinan con gran facilidad de cosas que no tienen ni idea. Creen que el cocido y el ramen son cosas absolutamente opuestas cuando son platos muy similares en historia y construcción", sentencia.

