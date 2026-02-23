Los sabores de Huesca presentes en el Salón Internacional de la Agricultura 2026

La Diputación Provincial de Huesca participa de nuevo este año en el Salón Internacional de la Agricultura (SIA) 2026, que se celebra en París hasta el 1 de marzo. Allí se refuerza la proyección exterior de varios productos agroalimentarios como la ternera pirenaica, la trufa de Huesca, el caviar y la trucha de los Pirineos o el pastel ruso de la Pastelería Ascaso. Lo hace a través del stand colectivo de Pirineos-Pyrénées, impulsado en el marco del proyecto transfronterizo Interreg Poctefa For-Alimenta. Este se ubica en el espacio Occitania y ofrece durante toda la feria encuentros con productores, así como demostraciones culinarias, con especial protagonismo para los productos emblemáticos altoaragoneses.

Para ello, el stand cuenta un año más con la participación de la Escuela de Hostelería de Guayente, del Valle de Benasque, cuyo alumnado ha preparado distintas acciones de promoción del producto local. Para la DPH, la presencia allí de la provincia es una “oportunidad estratégica” para situar a Huesca en un “escaparate internacional de primer nivel”, mostrando lo mejor de nuestra despensa y el talento de quienes transforman el producto local en identidad, empleo y futuro.

La inauguración oficial del stand tendrá lugar este miércoles 25 de febrero, a las 13’30 horas, con la presencia de representantes de los tres territorios participantes. Esta participación se enmarca en el proyecto For-Alimenta, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa POCTEFA 2021-2027, que tiene el objetivo de promover los productos agrícolas y gastronómicos de excelencia a ambos lados del Pirineo.