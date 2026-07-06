Abierta la temporada de verano en las estaciones de Cerler y Panticosa

Las estaciones de Cerler y Panticosa, del Grupo Aramón, han abierto este fin de semana su temporada de verano, que se prolongará hasta el 30 de agosto.

Durante este periodo, ambas estaciones ofrecerán propuestas para disfrutar de la montaña en el valle de Benasque y el valle de Tena, con actividades de senderismo, BTT, rutas guiadas, experiencias familiares y restauración en altura. La apertura del telesilla El Molino, en Cerler, y de la telecabina de Panticosa permite acceder de nuevo a algunos de los enclaves más emblemáticos del Pirineo.

La programación estival incluye el programa ‘Conviértete en montañero’, talleres infantiles en Cerler, excursiones a los ibones en Panticosa y diferentes propuestas gastronómicas en montaña. Con esta apertura, Aramón refuerza su apuesta por la desestacionalización y por un modelo turístico experiencial, vinculado al territorio y activo durante todo el año.