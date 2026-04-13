Siete jornadas para un doble milagro aragonés

La mala jornada para los equipos aragoneses en LaLiga Hypermotion pone todavía más cuesta arriba su objetivo prioritario, que no es otro que conseguir la permanencia en la categoría de plata del fútbol español. El Real Zaragoza caía por la mínima en Córdoba, 1-0, en un choque donde los de David Navarro no estuvieron a la altura de las circunstancias que requería el choque. Mejor le fue a la S.D. Huesca, que empataba a un tanto ante el Deportivo de La Coruña, aunque se traduzca en un punto también insuficiente.

Siete jornadas quedan por delante para que ambos puedan resolver los asuntos pendientes, aunque cada día parece más lejano que se produzca un milagro doble en forma de permanencia de ambos equipos aragoneses. Observando el calendario, el Real Zaragoza tiene cuatro partidos como local ante Ceuta, Granada, Sporting de Gijón y Málaga y tres como visitante frente a Sociedad Deportiva Huesca, Valladolid y Las Palmas.

Por su parte, los de José Luis Oltra reciben en El Alcoraz a Real Zaragoza en el derbi aragonés, al filial de la Real Sociedad y al Castellón. Por su parte, rendirán visita al Eibar, Racing de Santander, Leganés y Córdoba, donde cierran la temporada.

De momento, Ceuta y Eibar son respectivamente los próximos rivales de Real Zaragoza y Huesca. Y todo lo que no sea sumar tres puntos puede convertir el milagro en algo imposible.