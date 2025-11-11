La S.D. Huesca prescinde de Sergi Guilló

La Sociedad Deportiva Huesca, reunida de urgencia este lunes, tomaba la decisión definitiva de la salida de Sergi Guilló del banquillo altoaragonés. El técnico finaliza así su periplo en lo que era su estreno en la categoría de plata del fútbol español tras trece jornadas, en las que los oscenses han sumado 15 puntos a lo largo de cuatro victorias, tres empates y seis derrotas.

El nerviosismo en directiva y vestuario han llevado a tomar esta decisión, con el equipo a un punto y a un puesto de la zona de descenso a Primera Federación. No era buena la dinámica reciente del equipo, con cinco partidos consecutivos sin conocer una victoria que se le resistía desde el pasado 4 de octubre frente al Burgos en El Alcoraz.

Todo en una semana de derbi de la Comunidad Autónoma de Aragón. Duelo de urgencias entre Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca este domingo a partir de las 21.00 horas en el Ibercaja Estadio. Ya se conoce que Guilló no se sentará en el banquillo visitante, siendo Jon Pérez Bolo uno de los grandes candidatos a ocuparlo, y sí lo hará Rubén Sellés en el local aunque con el crédito agotándose a marchas forzadas tras sumar tres derrotas en las tres jornadas ligueras disputadas desde su llegada.

El Real Zaragoza guarda descansa hoy martes mientras que la Sociedad Deportiva Huesca se ejercita a puerta cerrada en la Base Aragonesa del Fútbol.