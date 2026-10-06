El Virgen Macarena será hospital de referencia en Europa para conocer las innovaciones de Fujifilm

El acuerdo, con una vigencia de dos años, posibilitará que el Hospital Virgen Macarena pueda conocer de forma prioritaria las innovaciones, actualizaciones y nuevas soluciones que Fujifilm desarrolle o implemente en sus equipos, software y servicios sanitarios, ha detallado la Junta en una nota. De esta forma, ha valorado Antonio Sanz, "hoy la sanidad pública andaluza vuelve a demostrar que es una sanidad de vanguardia y de referencia en España y en el mundo".

Según ha explicado, la multinacional ha elegido este hospital sevillano por su "dilatada trayectoria en innovación e investigación en salud y por la dotación tecnológica de última generación con la que cuenta". El acuerdo, en el que participa también la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi), constituye un marco de colaboración estable con la empresa multinacional de innovación en servicios sanitarios.

Entre las innovaciones diagnósticas que se incorporarán fruto de este acuerdo al Hospital Virgen Macarena, el vicepresidente primero ha destacado la biopsia de próstata por fusión, "una técnica que transforma la forma de diagnosticar el cáncer de próstata, el más frecuente en el hombre". Mientras la biopsia convencional toma muestras repartidas de forma sistemática por toda la glándula, la biopsia por fusión permite apuntar directamente a la lesión.

Para ello, un software superpone las imágenes de una resonancia magnética multiparamétrica realizada previamente con la ecografía en tiempo real, de manera que el urólogo puede guiar la aguja con precisión milimétrica hasta la zona sospechosa identificada por el radiólogo. "Esta técnica ofrece un diagnóstico más certero ya que detecta un mayor número de tumores relevantes, aquellos que realmente necesitan tratamiento y evita diagnosticar innecesariamente lesiones de bajo riesgo, de modo que facilita que cada paciente reciba el tratamiento más adecuado y adaptado a su caso", ha explicado Antonio Sanz.

Este procedimiento se realiza con anestesia local o sedación ligera. En una primera fase, siguiendo las recomendaciones científicas internacionales, el Servicio de Urología del Hospital Virgen Macarena aplicará la biopsia por fusión principalmente a pacientes con una biopsia previa negativa en los que persiste la sospecha de cáncer por el aumento progresivo del PSA (Antígeno Prostático Específico) y en los que la resonancia magnética muestra una lesión sospechosa.

"Se estima que más de un centenar de pacientes del Hospital Virgen Macarena podrán beneficiarse cada año de esta técnica, cifra que irá creciendo a medida que se amplíen sus indicaciones", ha apuntado el titular de Sanidad. La puesta en marcha de la biopsia por fusión es fruto del trabajo conjunto de los servicios de Urología y Radiodiagnóstico del hospital y refuerza el abordaje multidisciplinar del cáncer de próstata en el Hospital Universitario Virgen Macarena.

Asimismo, dentro del acuerdo con Fujifilm, ha avanzado el consejero, los profesionales del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo van a poder conocer "un nuevo modelo de arco quirúrgico móvil que integra fluoroscopia y radiografía digital en la misma plataforma lo que permite obtener imágenes durante una intervención quirúrgica". Las dos entidades colaborarán también en proyectos científico-técnicos, formativos, docentes, de innovación o de mejora de procesos en los que las tecnologías y soluciones de Fujifilm puedan aportar valor clínico, operativo o formativo.

En concreto, se desarrollarán en el centro hospitalario actividades de formación dirigidas a profesionales del área hospitalaria, demostraciones, visitas de referencia por parte de profesionales y expertos de otros centros sanitarios, sesiones clínicas, workshops y programas educativos en diagnóstico por imagen, endoscopia, ecografía, tecnologías sanitarias, inteligencia artificial o mantenimiento avanzado.

Ante una delegación de Fijifilm Healthcare, encabezada por su presidente y director general en Europa, Masataka Akiyama; el director general de la División de Sistemas Médicos para Europa, Takemasa Kojima; y el director general de Fujifilm Iberia, Pedro Mesquida, el vicepresidente primero de Andalucía ha repasado "la dotación tecnológica de última generación con la que cuenta el centro" y que ha motivado la elección de este hospital por parte de la multinacional.

Así, en equipamiento de diagnóstico por imagen, el Hospital Virgen Macarena ha sido el primero de la sanidad pública andaluza en incorporar una resonancia magnética abierta, ubicada en el Hospital de San Lázaro. Este equipo viene a solucionar las dificultades en la atención a pacientes que tienen problemas para someterse a una resonancia magnética en los tradicionales equipos cerrados. Está especialmente indicada en niños, personas con claustrofobia, obesidad o movilidad reducida que mejorarán con este equipamiento sus posibilidades de diagnóstico en un espacio que les aporta una mayor confianza y comodidad.

Igualmente, el resultado de la prueba también mejora ya que su definición y calidad dependen de que el paciente no se mueva. Este novedoso equipo incorpora tecnologías de alto campo y software de inteligencia artificial e 'image intelligence' que permite realizar estudios de imagen de mayor precisión y con una menor duración, ya que las pruebas pueden realizarse en la mitad de tiempo que las de otras resonancias magnéticas. Asimismo, cuenta con sistema de entretenimiento que favorece la realización de los estudios, reduce la ansiedad en los pacientes y amplía las posibilidades en la investigación clínica radiológica.

El área de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen Macarena ha incorporado también un nuevo mamógrafo digital que permite obtener imágenes de alta resolución, facilitando la detección temprana de lesiones mamarias. Este equipamiento funciona además con menores dosis de radiación y dispone de sistemas de reducción de compresión de la mama, palas flexibles y un detector más fino y de bordes redondeados. Estos elementos mejoran la comodidad y reduce las molestias que, en ocasiones, genera la presión ejercida por los equipos tradicionales. Actualmente, el hospital cuenta con cuatro equipos disponibles para la realización de mamografías a la población de referencia del hospital.

Este sistema de mamografía aporta una mayor información y estudios más precisos gracias a la integración de softwares específicos con inteligencia artificial de posicionamiento de la mama. De otro lado, el centro ha renovado recientemente el equipamiento tecnológico de su Unidad de Endoscopia para incorporar los sistemas más avanzados de imagen endoscópica disponibles actualmente. La renovación de estos equipamientos ha supuesto la modernización integral del área y ha permitido la incorporación de nuevos endoscopios, procesadores de última generación y tecnologías de imagen de alta definición que permiten una visualización más precisa y detallada de la mucosa digestiva.

Estas mejoras permiten optimizar la capacidad diagnóstica, facilitan la detección precoz de lesiones y aumentan la seguridad y eficacia de los procedimientos terapéuticos. La incorporación de estas herramientas supone además una oportunidad para seguir impulsando la formación de profesionales y el desarrollo de nuevas técnicas endoscópicas, consolidando a la unidad como referente en su ámbito.