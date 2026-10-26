El Hospital Vithas Sevilla incorpora al equipo Dr. Chacón, líder en ginecología y obstetricia de la capital hispalense y de Andalucía Occidental

Liderado por los doctores Lorenzo Chacón Villafranca, José Barrera Martín, José Carlos Jiménez Egea, Pedro Beltrán Calero y Guillermo Espinosa Montilla, el equipo Dr. Chacón se suma a Vithas Sevilla de forma completa. Junto a los especialistas en obstetricia y ginecología, se incorporan también los equipos de matronas, enfermeras y auxiliares, así como su equipamiento tecnológico y clínico.

El equipo Dr. Chacón, a partir del 1 de enero en el Hospital Vithas Sevilla, atiende todas las ramas de la especialidad a través de unidades específicas. Desde el ámbito obstétrico, con el seguimiento del embarazo y el parto al área de ginecología, la atención a la menopausia, el suelo pélvico, la patología mamaria, la oncología ginecológica y la ginecología regenerativa, entre otros.

Tal y como ha señalado el Dr. Lorenzo Chacón, “incorporarnos a Vithas Sevilla supone un gran avance en nuestra capacidad asistencial de la mano de una de las compañías hospitalarias líderes de España, cuya apuesta por la calidad asistencial acreditada y la experiencia de paciente coinciden plenamente con nuestros valores y compromiso con la salud de la mujer en todas las etapas de su vida”.

Desde Vithas Sevilla, el Dr. Mario González, director del hospital, ha recalcado que “se trata de un gran paso para nuestro centro cumpliendo con el objetivo de mejorar la calidad de nuestros servicios asistenciales y la atención integral de nuestras pacientes. Con esta incorporación complementamos la oferta de profesionales de excelencia y prestigio y reforzamos nuestra posición como centro de referencia en la sanidad sevillana”.

Nuevo Centro Médico Vithas para la mujer en Los Remedios

Para acoger toda la actividad asistencial en obstetricia y ginecología, el Hospital Vithas Sevilla ha comenzado ya a adaptar sus instalaciones con una nueva área materno infantil integral, que contará con 12 consultas de ginecología, una sala láser para los tratamientos avanzados de medicina regenerativa, funcional y estética, un quirófano, dos salas de monitorización fetal y un área de obstetricia con seis unidades de trabajo de parto y recuperación (UTPR), estas últimas son salas diseñadas como espacios únicos de atención integral al nacimiento.

A estas instalaciones se suman las consultas y área de obstetricia y ginecología del Centro Médico Vithas Nervión, ubicado en el corazón de Sevilla, donde también atenderá el equipo Dr. Chacón. De cara a 2027, Vithas Sevilla sumará un nuevo Centro Médico ubicado en Los Remedios, de atención integral a la mujer, con consultas de obstetricia y ginecología dirigidas por los especialistas del equipo Dr. Chacón.

Todo ello, sumado a la completa oferta asistencia del hospital, dotado con todas las principales especialidades médico-quirúrgicas, tecnología de vanguardia y servicios sanitarios que garantizan la continuidad asistencial de las pacientes y sus hijos en cualquier circunstancia.

3.600 metros cuadrados para la atención integral de la mujer

El Hospital Vithas Sevilla ha destinado toda su segunda planta, de 3.600 metros cuadrados, a la nueva área materno infantil. La zona de hospitalización contará con 32 habitaciones para la atención de madres y recién nacidos, junto al área de consultas y atención al parto.

El área de obstetricia, núcleo asistencial de la planta, contará con tres puestos de monitorización fetal, seis unidades de trabajo de parto y recuperación (UTPR), quirófano y seis boxes de recuperación, además de un control de matronas con zona de estar propia y de almacenamiento. La planta incluirá también un espacio de urgencias ginecológicas, con una sala de exploración y una consulta de urgencias de obstetricia y ginecología.

En el área materno infantil, Vithas Sevilla dispone ya de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y Pediátrica, con un equipo de ocho especialistas médicos y 13 enfermeros que funciona con un modelo de acceso las 24 horas del día para los padres, facilitando el contacto permanente con el recién nacido. Esta unidad, cuyas instalaciones también se están ampliando, atiende a bebés prematuros a partir de la semana 27 de gestación, con equipamiento especializado para ello.

Por su parte, el área contará también con salas de espera independientes y renovadas. Su diseño parte del estudio del circuito del paciente, con el objetivo de garantizar la comodidad y la privacidad de las pacientes y sus acompañantes. A estas nuevas instalaciones se suman los servicios con los que ya cuenta el Hospital Vithas Sevilla para pacientes y acompañantes, entre los que destacan los aparcamientos propios, con los primeros 90 minutos gratuitos, cafetería y servicio de comedor, zonas ajardinadas y cobertura de la totalidad de especialidades médicas y quirúrgicas.

Con esta incorporación, Vithas Sevilla amplía su cartera asistencial en salud de la mujer y suma la atención al parto a su actividad, con un equipo consolidado y unas instalaciones diseñadas para cada etapa, de la consulta ginecológica a la maternidad.