El nuevo Osasuna de Arrasate mide el momento del Sevilla

Los de Luis García Plaza llegaron al parón por selecciones con un derrota en casa ante el líder del campeonato, el FC Barcelona (1-3), y en la vuelta a la competición no pasaron del empate ante el Levante UD (3-3) y cayeron goleados en el Santiago Bernabéu (4-1) en un duelo con polémica. Así, hace ya más de un mes, desde que asaltaron Riazor (0-1), que no saborean la victoria.

A pesar de todo, el conjunto nervionense atesora 14 puntos que le hicieron abrir la jornada sextos, a cinco de las posiciones de la Liga de Campeones, y ahora espera cortar la racha para mantenerse una semana más en la zona de privilegio.

Enfrente, el cuadro navarro interrumpió su momento de duda con un triunfo ante el Real Racing (2-0) en la vuelta como entrenador de Jagoba Arrasate, que ya dirigió a los rojillos entre 2018 y 2024 y que regresó a 'casa' para sustituir al destituido Luis Miguel Ramis.

Con la victoria en El Sadar, el equipo, el cuarto más goleado de la categoría (18), lograba cortar la mala racha, en la que había sumado solo uno de los últimos 15 puntos puestos en juego. Con 11 unidades, si supera a su rival de este lunes se quedaría a solo un punto de la zona continental.

Los andaluces no podrán contar con los lesionados Marcao y Miguel Sierra, pero a cambio recuperan a Lucas Stassin y a Giorgi Kochorashvili, además de a Isaac Romero, que se perdió por sanción el encuentro ante el Real Madrid. Por su parte, Jorge Herrando, Aimar Oroz y Romain del Castillo, todos por lesión, se perderán el duelo por el equipo pamplonés.