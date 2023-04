Adiós a la leyenda: Joaquín deja el fútbol

Es ley de vida. Tenía que llegar y llegó. Joaquín dejaba un hilo de esperanza diciendo aquello de que si el Betis jugaba la Champions el año que viene..., ¿cómo se iba a ir? Que podría continuar un año más. Pero es obvio que su papel ya era secundario sobre el césped, que hace unos meses ya cumplió su sueño cuando volvió - levantar otro título con el Betis - y su DNI dice que el próximo 21 de julio va a cumplir 42 años.

Los campos de la despedida de Joaquín serán El Sadar, Camp Nou, San Mamés, Montilivi, Sánchez-Pizjuán y cuatro partidos en el Benito Villamarín ante Real Sociedad, Rayo Vallecano, Getafe y el último, precisamente ante el otro equipo actual de Primera División en el que jugó durante cinco temporadas: el Valencia.

Ahí va a intentar batir Joaquín el récord de Zubizarreta de partidos en LaLiga: 622. Joaquín lleva 615. Le quedan siete para igualarlo y faltan nueve jornadas.

Betis, Valencia, Málaga, Fiorentina, selección española. Jugador de leyenda para el beticismo y, qué decir, con un carisma difícil de igualar.

Así ha comunicado Joaquin su despedida del fútbol a final de temporada: "Béticos, familia, desde aquí, desde el sitio donde me he vestido tantas veces para saltar al terreno de juego y defender estos colores, este escudo y estas trece barras, en nuestra casa, en el Benito Villamarín, os digo que ha llegado mi momento. El momento de deciros que esta temporada será la última como futbolista del Real Betis. No es un adiós, es un hasta luego. Voy a seguir a vuestro lado defendiendo mi vida, porque el Betis ha sido mi vida. Lo viviré de otra manera, pero con la misma emoción y alegría que estos años. Daros las gracias por todo, por haberme acompañado siempre, por vuestro respeto y admiración y todo lo que me habéis demostrado durante estos años. Mandaros un beso muy grande, un fuerte abrazo y viva el Betis siempre".

Este jueves, a la una de la tarde, en la zona lounge de la Ciudad Deportiva, habrá un acto de reconocimiento por parte del Betis a la figura de Joaquín. Promete ser emotivo y multitudinario.