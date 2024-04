No sabe si será titular

Suso: "¿Silenciar el Villamarín? Lo que hay que hacer es ganar"

Ante el Mallorca salió en el descanso y cambió, para bien, el partido. Quique admitió que "salió Suso y nos hizo mejores". Ahora no sabe si será titular en el derbi. Espera jugar porque "estos son los partidos que todo el mundo quiere jugar. Yo desde que estoy aquí no he perdido ninguno".

Carlos Hidalgo