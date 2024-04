Isco y su primer derbi en el Villamarín: "A muerte por los tres puntos"

Isco sumó en Mestalla su cuarto partido tras recuperarse de la lesión. Ha vuelto como se fue, acumulando MVPs del público, incluso en Valencia donde Ayoze marcó dos goles. "Estoy recuperándome de unas pequeñas molestias, pero va bien la cosa. Espero llegar al partido del domingo, trabajamos para estar al cien por cien. ¿Tarjeta? Durante el partido no piensas en que estás apercibido, el partido importante era ante el Valencia en ese momento. Luego ya sí toca pensar en el derbi y en dar una alegría a la afición”, ha indicado en los medios oficiales el de Arroyo de la Miel, que se ha ejercitado en solitario en la Ciudad Deportiva este miércoles, pese a que había jornada de descanso.

El Betis juega en casa y aventaja en once puntos al Sevilla. Los de Quique han encadenado ya tres triunfos, son fuertes ahora a domicilio y la estadística que arrastra el Betis en los derbis es pobre. En los últimos once enfrentamientos en LaLiga no ha ganado. Respecto al favoritismo de uno u otro, Isco ha indicado que "al final, el cartel de favorito no quiere decir que vayamos a ganar ni a perder. En el fútbol nunca se sabe. Las estadísticas pasadas no valen para nada. El equipo está a tope, muy mentalizado y va a salir a muerte a por los tres puntos".

Será el primer derbi de Isco en el Villamarín. Y va a ser el primero de Sergio Ramos tras su regreso a Nervión, ya que estaba tocado en el derbi de la primera vuelta y se quedó en el banquillo. Isco bromea sobre su reencuentro con el que fue compañero de equipo en el Real Madrid y en la selección. "Han sido muchos años jugando y ganando juntos, hay un cariño especial. Luego en el campo seguro que me da un palo que otro", ha comentado.