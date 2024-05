Pellegrini no se fía de la mala racha de Osasuna: "Tiene un juego claro y definido"

"Depende de nosotros intentar superarlo y no pensar en la estadística", aseveró Pellegrini en la rueda de prensa previa a un duelo en el que no podrá contar por lesión con Héctor Bellerín, el congoleño Cédrick Bakambu, Marc Bartra, el argentino Chimy Ávila y el canterano Assane Diao; y por sanción, con Isco Alarcón.

Sobre la importancia de esta baja, el chileno precisó que Isco "está suspendido" y que "todos" saben de su importancia en el juego verdiblanco, aunque dijo que el de Arroyo de la Miel "ha venido de una lesión larga y el equipo pudo jugar sin él".

"No he reclamado nunca a los que no están. Son los que están los encargados de demostrarlo", afirmó el entrenador santiaguino sobre su máxima de jugar con lo que tiene a su disposición y de que "lo importante es sumar los tres puntos" antes de los cálculos de sesenta que podrían ser necesarios para entrar en competición europea.

En este sentido, consideró que esa ha sido la cifra necesaria en las temporadas anteriores y que "estará alrededor de eso", aunque hay que tener en cuenta factores como "la racha los equipos que están en disputa: ya veremos, lo importante es sumar los tres puntos", apuntó.

Comentó que la temporada ha sido "no muy continua, con momentos malos y buenos", aunque las cifras son parecidas a otras anteriores y que la exigencia europea "es un paso importante para el club" y una autoexigencia del cuerpo técnico, "pero eso será a final de temporada".