Hamburdehesa presenta una burger alta en proteínas con sello olímpico

La nueva referencia aporta 27 gramos de proteína por unidad procedente exclusivamente de vacuno, manteniendo al mismo tiempo los atributos que han definido históricamente a la marca: sabor, jugosidad, textura y una cuidada selección de materias primas.

Con este lanzamiento, Hamburdehesa responde a una realidad cada vez más presente entre los consumidores: la búsqueda de productos que combinen placer gastronómico y valor nutricional dentro de un estilo de vida equilibrado y activo.

La compañía lleva años trabajando sobre una idea clara: una burger puede seguir siendo una experiencia gastronómica de calidad y, al mismo tiempo, aportar un perfil nutricional adaptado a las necesidades actuales. Bajo esa filosofía nace esta nueva burger alta en proteínas, concebida como una evolución natural de la marca y no como una simple respuesta a una tendencia de mercado.

Una nueva forma de entender la burger

La creciente preocupación por la alimentación y el bienestar ha impulsado el interés por productos capaces de aportar proteínas de calidad sin renunciar al sabor.

En este contexto, Hamburdehesa ha desarrollado una burger elaborada a partir de carne de vacuno seleccionada, una fuente de proteína de alto valor biológico que además aporta nutrientes como hierro, zinc y vitamina B12 dentro de una dieta equilibrada.

La nueva referencia busca responder a un consumidor que demanda soluciones prácticas y versátiles para el día a día, pero que también presta atención al origen, la calidad y la composición de los alimentos que consume.

Desde la compañía destacan que el objetivo no ha sido desarrollar una burger "funcional" al uso, sino crear un producto completo que mantenga intacta la experiencia de consumo asociada a una buena hamburguesa.

Reconocimiento del Comité Olímpico Español

El lanzamiento adquiere además una relevancia especial por su vinculación con el Comité Olímpico Español (COE).

La nueva Hamburdehesa Alta en Proteínas se ha convertido en el primer producto en incorporarse al programa Medalla al Sabor, una iniciativa impulsada por el COE destinada a reconocer aquellos productos que representan la excelencia gastronómica y comparten valores asociados al deporte, el esfuerzo y el rendimiento.

Este reconocimiento sitúa a la nueva burger en una posición diferencial dentro del mercado y refuerza el trabajo realizado por la marca en materia de innovación y desarrollo de producto.

Especialización e innovación como modelo de crecimiento

La presentación de esta nueva referencia refleja también el modelo empresarial que ha permitido a Hamburdehesa consolidarse dentro del segmento premium.

La compañía ha construido su crecimiento sobre la especialización, el control integral del proceso productivo y la búsqueda constante de mejora en aspectos como la selección de razas, la formulación, la textura y la experiencia final de consumo.

La incorporación de una burger alta en proteínas amplía ahora ese trabajo hacia una dimensión más vinculada a la nutrición y al rendimiento, reforzando el posicionamiento de Hamburdehesa como una marca capaz de combinar innovación y tradición sin renunciar a su identidad.

Disponible en supermercados y tienda online

La nueva Hamburdehesa Alta en Proteínas ya se encuentra disponible en una selección de supermercados y a través de la tienda online de la marca, presentada en un formato premium que refleja los valores asociados al producto: calidad, innovación y atención al detalle.

Con este lanzamiento, Hamburdehesa continúa avanzando en una línea de desarrollo orientada a ofrecer productos cada vez más adaptados a las necesidades del consumidor actual, manteniendo como eje principal aquello que ha definido a la marca desde sus orígenes: el respeto por la carne, el sabor y la calidad.