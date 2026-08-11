Robbie Ure: "Mi mayor virtud es hacer goles"

31 goles en 50 partidos en el Sirius. 15 goles en los 15 partidos que lleva la liga sueca en este 2026. Ure quiere seguir sumando goles, ahora en un reto mayúsculo en su carrera: la liga española y un Sevilla que le emociona. "Estoy muy contento de estar aquí. Sevilla es un club muy grande. Con mucha historia en España, pero también en Europa. Tengo muchas ganas de jugar para el Sevilla. Estoy muy emocionado. Supe del interés del Sevilla hace unas tres semanas. Cuando me enteré, sólo pensé en venir aquí y jugar para el Sevilla. La oportunidad de venir aquí y jugar era algo que quería muchísimo", declaró en los medios del club.

Tras brillar en Suecia, quería dar un paso más y "quería tener la oportunidad de jugar en un club muy grande, lo que conlleva mucha presión en cada partido. Hacerlo, además, en LALIGA supone un gran paso para mí y llevar mi carrera al siguiente nivel. Quería estar en entornos de primer nivel y siento que este es el lugar adecuado para mí".

Ure se encuentra en un gran momento. "Esta temporada lo he estado haciendo realmente bien y he estado muy tranquilo mentalmente. Espero poder continuar así. Creo que mi mayor virtud es marcar goles. No me importa cómo entre el balón en la portería. Tengo otras virtudes, por supuesto, pero esta, para mí, es una de las mejores", afirmó acerca de su forma de jugar. Goleador, aunque con juego asociativo: "Creo que puedo hacer ambas cosas. Tengo cualidades únicas que hacen que sea difícil defenderme porque puedo bajar a recibir, enlazar el juego y aguantar el balón, pero también puedo ser un jugador técnico capaz de crear ocasiones para los demás. Cuando el balón está en una zona más abierta, percibo el momento para marcar un gol. Siento que tengo un instinto natural dentro del área para marcar goles. Creo que todo mi juego puede mejorar. Quiero mejorar en todo. Puedo marcar más goles de cabeza; esta temporada sólo he marcado uno, así que, por supuesto, puedo marcar más. Pero no me centro en una sola cosa. Creo que puedo mejorar en todo y ser mejor", explicó.

Fisicamente se encuentra preparado para debutar cuando lo determine el míster, porque ""jugué la semana pasada, así que estoy preparado. Lo que más me ilusiona es jugar delante de los aficionados. He estado en el estadio y lo he visto. Creo que es un estadio precioso. Me han dicho que durante los partidos los aficionados pueden ser muy ruidosos, de los mejores de la liga. Algo así me ilusiona muchísimo".