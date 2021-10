Pepe Castro continúa al frente del Sevilla tras la junta

José María del Nido, que pretendía derrocar al actual consejo de administración no ha podido votar con las acciones que representa su hijo, José María del Nido Carrasco a través del pacto de gobernabilidad firmado en 2019. Así pues, el ex presidente no ha tenido los apoyos suficientes, pese a su insistencia.

Según indica el Sevilla en su web oficial, "el punto 6 del orden del día de la Junta General de Accionistas, referente al cese del actual Consejo de Administración, ha sido votado en contra por la mayoría de los accionistas del Sevilla FC. De esta forma, quedaron sin efecto las votaciones de los puntos 7 y 8, relativos a la reducción de los miembros del Consejo y al nombramiento de nuevos miembros, respectivamente. Dichos puntos fueron incluidos en el orden del día, en cumplimiento literal al requerimiento notarial efectuado el día 23 de agosto de 2021 por el accionista Sevillista Unidos 2020, S.L, al amparo del derecho conferido por el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, en consonancia con el reflejo que del mismo contienen los Estatutos de la entidad Sevilla Fútbol Club, S.A.D., en su artículo 14, y asimismo, en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la entidad, en sus artículos 6.4 y 8.2.

En cuanto al resultado concreto de la votación, el 0,51% de las acciones votaron afirmativamente, mientras que el 77,01% lo hizo en contra. Además, se registró un 1,7% de votos en blanco y un 20,8% de abstenciones".