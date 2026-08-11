Pellegrini apela al fondo de armario

El Real Betis afronta la recta final de su preparación veraniega con sensaciones positivas tras los seis primeros amistosos disputados, pero con la vista puesta en un calendario que no concederá tregua en el arranque liguero. Manuel Pellegrini ha hecho balance de este periodo estival subrayando que, más allá de la buena imagen mostrada frente a rivales de entidad como el Arsenal, lo crucial ahora es mantener la tensión competitiva. "En las pretemporadas los resultados no son lo más importante, porque todos estamos a medio camino. El balance es positivo. La plantilla está trabajada acorde a lo que esperábamos", declaró.

El conjunto verdiblanco deberá afrontar cerca de siete compromisos oficiales en menos de un mes, un tramo inicial donde cada punto en juego resultará determinante para las aspiraciones del curso. Esta alta densidad de encuentros se cruza, además, con el reto de gestionar la reincorporación progresiva de futbolistas llamados a marcar diferencias en el esquema bético. Con piezas como Isco y Abde sumando sus primeros minutos tras superar dolencias de larga duración, o con hombres como Gio Lo Celso y el Cucho Hernández ajustando su puesta a punto tras incorporarse más tarde al grupo, Pellegrini asume la dificultad de que estas figuras alcancen su nivel óptimo para la primera jornada. Por ello, el 'Ingeniero' apela de forma directa al compromiso de toda la plantilla, remarcando que el rendimiento inmediato del equipo dependerá del nivel que ofrezca la segunda unidad mientras el bloque principal completa su puesta a punto sobre la marcha. En el caso de Isco y Abde, es difícil que lleguen al cien por cien cuando comience el campeonato".

Sobre Facundo Bernal y Fran García subrayó que "se han integrado plenamente al equipo". Y en cuanto a la situación del tercer fichaje, Diego Conde, se lamentó porque "desgraciadamente la lesión es complicada para un portero y no estará con nosotros dos meses".