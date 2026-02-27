El Panathinaikos será el rival del Betis en la Europa League

El conjunto bético jugará ante el equipo adiestrado por Rafa Benítez, que es ahora mismo quinto en la liga griega. El choque de ida se celebrará el jueves 12 de marzo en el estadio Olímpico de Atenas-Spiros Louis a partir de las 18.45 horas. Y el de vuelta, una semana después, el día 19 de marzo en La Cartuja, a las 21.00 horas. También se han sorteado todos los cruces hasta la final de Estambul y en el Real Betis han terminado relativamente contentos con el resultado, porque ha quedado encuadrado en el lado 'asequible' del sorteo: si el equipo verdiblanco pasa a cuartos, jugará ante Ferencvaros o Sporting de Braga; y en el caso de que alcanzara las semifinales, el rival será el ganador del Genk-Friburgo o del Celta-Lyon.

Aunque en su camino hacia la final del 20 de mayo en el Besiktas Stadium de Estambul de Turquía habrá equipos muy duros, no es menos cierto que la configuración de los cuadros hace que el Betis evite hasta el último día a equipos como Aston Villa, Nottingham Forest, Stuttgart, Oporto o Roma.

El secretario técnico del Real Betis, Álvaro Ladrón de Guevara, explicó que "estamos contentos con el resultado del sorteo. Ahora hay que afrontar la eliminatoria con mucha seriedad. No podemos lanzar campanas al vuelo. Evidentemente, cuando te enfrentas a un equipo de la Premier puede ser más difícil, se igualan más las fuerzas. Pero igualmente, el Panathinaikos es un equipo acostumbrado a este tipo de torneos, a este tipo de partidos. Con muy buenos jugadores, con un buen técnico y por lo cual es una eliminatoria que hay que disputar desde el minuto uno. Intentar superar desde ese conocimiento de saber que todos los partidos tienen su dificultad. Es un equipo ordenado, con muchos jugadores con mucha experiencia. Arriba son un equipo peligroso. Han firmado un delantero muy poderoso en lo físico, que además está haciendo goles y que seguro nos va a generar algunos problemas. Al final de estos partidos yo creo que siempre van a depender mucho más de que nosotros estemos bien que del propio rival. Nosotros estando bien, estoy convencido de que estaremos en condiciones de superarlos".