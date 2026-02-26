Januzaj, en Onda Cero: "¿Triunfar aún en el Sevilla? Si no, no daría lo mejor de mí"

Januzaj fue protagonista en la victoria del Sevilla en Getafe. Para el extremo belga, "los tres puntos eran muy importantes. Lo que me gusta hacer es jugar al fútbol y este año me han tocado las lesiones. Ahora estoy muy bien, he hecho mucho trabajo en todos los aspectos".

Respecto al derbi, el jugador sevillista indica que "vamos a ir con la mentalidad de ganar el partido. Tenemos que prepararlo bien. Nunca se sabe. Si vas muy preparado, no tienes que tener miedo de ganar allí. ¿Diferencia entre Betis y Sevilla? No tanto, porque ha habido partidos donde podríamos haber sacado más puntos".

Januzaj, que aún no ha tenido la oportunidad de jugar un derbi sevillano, no hace caso a las críticas. "Tengo 31 años y amo el fútbol. Nunca me he enfocado en las opiniones de la gente porque el que juego soy yo. ¿Triunfar aún en el Sevilla? Si no, no estaría dando lo mejor de mí. Acabo mi contrato y podría haber cogido lo que tenía que coger y haberme ido, pero yo amo esto y quiero todavía hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo hasta final de temporada", ha comentado.