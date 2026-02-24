La mejoría del Sevilla justo antes del derbi

La victoria en Getafe ha sido importantísima. No ganaba fuera desde septiembre, en aquel partido extrañísimo en el que el Sevilla jugó muy mal y ganó con gol de Akor en el 87. Tres puntos que anímicamente suponen un subidón para la plantilla y clasificatoriamente le separa cinco puntos del descenso. El equipo de Almeyda es ahora decimotercero, tras el punto sumado por el Girona en Vitoria. Además, ha frenado la sangría goleadora: en esos 3 partidos solo ha recibido dos goles. En el Coliseum dejó la portería a cero, algo que no conseguía desde hace dos meses y medio, en la goleada al Oviedo. Ya no es el más goleado de la categoría; ahora hay tres equipos con peores registros. Una mejoría general para afrontar uno de los partidos más bonitos del año: el gran derbi.