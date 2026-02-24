Suma 5 de 9

La mejoría del Sevilla justo antes del derbi

Siempre es un buen momento para mejorar y sumar puntos, sobre todo para un Sevilla tan necesitado, pero la mejoría que está viviendo el equipo nervionense le llega justo antes de un derbi, lo cual es una alegría para su gente. Por segunda vez en la temporada, el Sevilla suma puntos en tres partidos seguidos. Esta vez suma cinco puntos de los últimos nueve.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

El defensa del Sevilla Gabriel Suazo (c) intenta recuperar la posesión del balón durante el encuentro de LaLiga entre el Getafe y en Sevilla celebrado, este domingo, en el estadio Coliseum en Getafe.
El defensa del Sevilla Gabriel Suazo (c) intenta recuperar la posesión del balón durante el encuentro de LaLiga entre el Getafe y en Sevilla celebrado, este domingo, en el estadio Coliseum en Getafe. | EFE/J.J. Guillén

La victoria en Getafe ha sido importantísima. No ganaba fuera desde septiembre, en aquel partido extrañísimo en el que el Sevilla jugó muy mal y ganó con gol de Akor en el 87. Tres puntos que anímicamente suponen un subidón para la plantilla y clasificatoriamente le separa cinco puntos del descenso. El equipo de Almeyda es ahora decimotercero, tras el punto sumado por el Girona en Vitoria. Además, ha frenado la sangría goleadora: en esos 3 partidos solo ha recibido dos goles. En el Coliseum dejó la portería a cero, algo que no conseguía desde hace dos meses y medio, en la goleada al Oviedo. Ya no es el más goleado de la categoría; ahora hay tres equipos con peores registros. Una mejoría general para afrontar uno de los partidos más bonitos del año: el gran derbi.

