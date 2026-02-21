Partido eterno y empate a golpe de VAR

El delantero congoleño Cédric Bakambu, con un tanto a los dieciséis minutos, adelantó al Betis, pero el Rayo Vallecano logró en el 41 equilibrar el marcador con un gol de Isi Palazón, lo que llevó el encuentro al 1-1 final.

Se planteó un pulso entre dos equipos que se presentaron con el buen sabor de sus últimos resultados, aunque con los objetivos muy diferentes, ya que la formación sevillana lucha por entrar en puestos de la Liga de Campeones y el conjunto madrileño por mantenerse fuerte en la pelea por la permanencia.

El entrenador bético, el chileno Manuel Pellegrini, que llegaba con tres victorias consecutivas en LaLiga (Valencia, Atlético de Madrid y Mallorca), aspiraba a la cuarta y apretarse en la clasificación al Atlético de Madrid y el Villarreal, cuatro y tercero, respectivamente.

Los de Íñigo Pérez, por su parte, se recuperaron anímicamente de una mala situación tras la goleada (3-0) al Atlético y respiraron algo en una apretada clasificación por su parte baja, aunque enlazar otro resultado positivo era vital para su caminar.

Salió el Rayo con personalidad, con ganas de tutear al Betis, pero con el paso de los minutos tuvo que recular ante el empuje de sus rivales, que ya pronto lo intentaron ante la meta que defendió el meta argentino Augusto Batalla.

Fue Cédric Bakambu el que, tras una perdida al borde del área de los visitantes, el que no intentó sin acierto en el remate, pero rebasado el cuarto de hora, el delantero congoleño, que se había mantenido en la titularidad pese a que es estaban recuperados de sus lesiones el colombiano Cucho Hernández y el argentino Chimy Ávila, si que vio portería.

Bakambu estuvo atento para aprovecharse del defectuoso despeje de Batalla para poner un 1-0 al que tuvo que responder el conjunto que entrena el joven técnico pamplonés, pero los del preparador chileno jugaron con fluidez a favor de corriente y con un activo Álvaro Fidalgo, un futbolista asturiano que llegó en el mercado de invierno procedente del América de México.

Pese a ello, una gran jugada por el extremo derecho del rumano Andrei Ratiu acabó en un gran centro que, atento, Isi Plazón lo convirtió en el empate a uno pocos minutos antes del descanso, con los que se inició la segunda parte con todo por decidir.

Pellegrini hizo ingresar al campo desde el inicio de la segunda parte a Cucho Hernández, después de que el colombiano haya estado de baja algo más de un mes, y ya en los primeros compases fue protagonista al revisarse durante cuatro minutos si una entrada del senegalés Nobel Mendy, cedido al Rayo por el Betis, había sido fuera o dentro del área.

Finalmente se señaló fuera y el marroquí Ez Abde lanzó el libre directo alto para mantenerse el empate en un encentro que en este segundo período los locales ya no tuvieron la misma fluidez y en el que los visitantes controlaron e incluso se acercaron al área rival con mejores argumentos.

Al igual que en el inicio de este periodo, en sus últimos minutos el árbitro, con la consulta al VAR otra vez, tuvo que decidir si una entrada del argentino Valentín Gómez sobre Pep Chavarria fue dentro o fuera de área, y otra vez decidió que fue fuera.

Fueron otros seis minutos de parón y el partido se prolongó hasta catorce más, en los que ahora sí el Betis empujó para desequilibrar el empate pero que no llegó ante un rival que siempre le plantó cara.

- Ficha técnica:

1 - Betis: Valles; Ruibal (Ángel Ortiz, m.69), Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez (Valentín Gómez, m.69); Marc Roca, Fornals (Riquelme, m.61), Fidalgo (Deossa, m.75); Antony, Abde; y Bakambu (Cucho, m.46).

1 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha Espino (Pedro Díaz, m.96); Óscar Valentín, Gumbau (Pathé Ciss, m.61); Akhomach (Nteka, m.96), Isi, Fran Pérez (Álvaro García, m.61); y De Frutos (Pep Chavarria, m.77).

Goles: 1-0, M.16: Bakambu. 1-1, M.41: Isi.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité valenciano). Amonestó a los visitantes Noble Mendy (m.27), Gumbau (m.37) y Pacha Espino (m.63) y a los locales Pablo Fornals (m.29), Llorente (m.47+), Deossa (m.84) y Valentín Gómez (m.85).

Incidencias: Partido de la vigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio La Cartuja ante 59.436 espectadores. Los jugadores del Betis jugaron con una camiseta hecha del reciclaje de las naranjas amargas que le dan el tono al paisaje de Sevilla y con dorsales fabricados con una tecnología que permite que huela a azahar si se rasca el número.

Además, los futbolistas saltaron al césped acompañados de niños que portaron naranjos en miniatura y con un brazalete especial inspirado en la ciudad y sus árboles.

El sevillano Álvaro García se convirtió, con 198 encuentros, en el jugador del Rayo que más partidos ha disputado con el equipo madrileño en LaLiga.